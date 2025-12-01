Парк имени Виктора Талалихина в Подольске с начала года посетили более миллиона человек

Парк имени Виктора Талалихина в Подольске с начала 2025 года посетили более 1 млн человек. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Министерство культуры и туризма Московской области до этого сообщило, что АНО «МосОблПарк» запустило в своих соцсетях новогоднюю игру-пазл «Сказочный маршрут» по паркам региона.

Подольский парк имени Виктора Талалихина вошел в число самых посещаемых парков региона. За осень число его посетителей составило 224 тыс. человек.

Зимой в парке будет работать каток площадью около 1,2 тыс. кв. м. Сегодня в нем будет зажжена главная елка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте зимнего сезона в парках области 1 декабря.