Парки Московской области за неделю посетили более 1,7 млн человек

За последнюю неделю парки региона приняли свыше 1,7 млн посетителей — это на 135 тыс. человек больше, чем год назад. Такие данные представила пресс‐служба Министерства благоустройства Московской области, подчеркнув устойчивый рост интереса жителей к организованным зонам отдыха.

Особенно активным оказался праздничный уикенд. Пик посещаемости пришелся на воскресенье, 12 апреля, когда совпали сразу два значимых события — Пасха и День Космонавтики. В этот день в парках Подмосковья одновременно находились около 250 тыс. гостей. В целом оба выходных дня показали стабильно высокую активность: средняя посещаемость держалась на уровне 350 тыс. человек в сутки. Это свидетельствует о том, что парки стали важной частью досуга жителей региона — местом семейных прогулок, активного отдыха и праздничных мероприятий.

Среди лидеров по посещаемости уверенно выделяется Центральный парк Долгопрудного. За неделю его живописные территории площадью 15,6 га, включающие пруды и зоны для рыбалки, посетили 46 тыс. человек. Привлекательность парка обусловлена удачным сочетанием природных ландшафтов и продуманной инфраструктурой.

Второе место занял парк «Пехорка» в Балашихе с 45 тыс. гостей. После недавней реконструкции здесь появились современные аллеи, спортивные и игровые площадки, что заметно повысило его популярность среди семей с детьми и любителей активного образа жизни.

Замкнул тройку лидеров Центральный парк Пушкинского округа, принявший 41 тыс. посетителей. Гостям здесь предлагают разнообразные активности: занятия йогой и концерты в амфитеатре. Такая насыщенная программа делает парк точкой притяжения не только для местных жителей, но и для гостей из соседних муниципалитетов.

