Парки Подмосковья объявлены лауреатами III Всероссийской парковой премии «Парки России»

Московская область продемонстрировала впечатляющие результаты на III Всероссийской парковой премии «Парки России». Парки региона стали лауреатами в нескольких номинациях категории «Парк года». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

8 апреля организационный комитет премии объявил имена победителей. Подмосковье не только отметилось яркими достижениями, но и стало абсолютным лидером по количеству заявок — регион представил сразу 35 участников. Всего в 2026 году на конкурс поступило 459 заявок в 32 номинациях. Среди претендентов на победу были парки из самых разных уголков страны: от Республики Башкортостан и Татарстана до Ханты‐Мансийского автономного округа и Нижегородской области.

Успехи подмосковных парков оказались особенно заметны в ключевых номинациях. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха завоевал признание в категории «Спортивный парк» — его инфраструктура и разнообразие спортивных активностей получили высокую оценку экспертов. В номинации «Мемориальный парк» победу одержал Парк Победы в Наро‐Фоминске, который сумел гармонично соединить историческую память с современными подходами к обустройству общественных пространств.

В категории «Парк в лесу / лесопарк» сразу два представителя Подмосковья поднялись на пьедестал. Лесопарк «Соколиная гора» в Истре впечатлил жюри продуманной экосистемой и бережным отношением к природному ландшафту. Вишняковский лесопарк в Балашихе также получил высокую оценку за создание комфортной среды для отдыха на фоне живописной лесной зоны.

Особого признания удостоился Свердловский парк в городском округе Лосино‐Петровский — он стал победителем в номинации «Парк у воды». Расположение вблизи водоема и грамотно организованная прибрежная зона сделали это место излюбленным для жителей и гостей округа.

Торжественное награждение лауреатов состоится 22 апреля 2026 года в Москве в рамках Международной выставки‐конференции ParkSeason Expo. Это ключевое событие в сфере паркового дела не только для России, но и для стран БРИКС. Церемония станет площадкой для обмена опытом, презентации инновационных решений и обсуждения перспектив развития общественных пространств.

