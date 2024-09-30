Парки Подмосковья собрали более миллиона посетителей на прошлой неделе
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе в подмосковных парках побывали более 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Наибольшее число посетителей зафиксировали в воскресенье — более 283 тысяч. В число самых популярных вошли парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк Пушкинского округа, парк Мира в Мытищах и парк Фабричный в Истре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.