Паркинг появится на территории ЖК «Ильинойс» в Красногорске

На территории ЖК «Ильинойс» в Красногорске возведут многоуровневый наземный паркинг, рассчитанный на 770 машиномест, ГК «Гранель» уже получила соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь восьмиэтажного объекта превысит 16,7 тысячи квадратных метров, его оснастят видеонаблюдением. Здесь также появятся посты охраны и шиномонтаж. Паркинг будет доступен для жителей жилого комплекса и соседних микрорайонов.

ЖК «Ильинойс» возводят в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе, вблизи станции МЦД-2 «Красногорская».

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