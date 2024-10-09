Паркинг появится на территории ЖК «Пятницкие Луга» в Химках

На территории ЖК «Пятницкие Луга» в городском округе Химки построят многоуровневый паркинг, рассчитанный на 479 машиномест, проект реализует группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь девятиэтажной стоянки составит порядка 13 тысяч квадратных метров, прилегающую к ней территорию благоустроят и озеленят. В ведомстве отметили, что на территории ЖК также появятся четыре детских сада, две школы, поликлиника и торговый центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.