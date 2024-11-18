Паркинг возведут на территории ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово

В Домодедово на территории ЖК «Прибрежный Парк» возведут многоуровневый паркинг, рассчитанный на 500 машино-мест, соответствующее разрешение получила группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В паркинге будет семь этажей, его площадь составит около 14 тысяч квадратных метров. В нем обустроят четыре въезда, две лестницы и лифт, проезд автомобилей будет осуществляться по персональной карте. Рядом с ним оборудуют дополнительные парковочные места, тропинки и тротуары, установят уличное освещение.

В ведомстве напомнили, что ЖК расположен возле деревни Павловское и села Ям в пешей доступности от железнодорожной станции «Ленинская».

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