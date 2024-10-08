Парконы выявили свыше двадцати тысяч неправильно припаркованных авто в подмосковных ЖК

С начала 2024 года парконы выявили более 22 тысяч неправильно припаркованных транспортных средств на территории 26 жилых комплексов Подмосковья, их водителям вынесли постановления. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что неправильная парковка может препятствовать проезду специального, общественного и личного транспорта. Работы по выявлению нарушений прошли в Дмитровском округе, Домодедове, Жуковском, Коломне, Красногорске, Мытищах, Ленинском, Лыткарине, Одинцовском и Солнечногорске. Наибольшее число нарушений выявили в Одинцовском, Дмитровском и Ленинском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.