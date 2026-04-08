Партия гуманитарной помощи из Подмосковья доставлена детям Мелитополя

Воспитанники областного центра социально‐психологической реабилитации детей Мелитополя получили подарки от коллектива «Мособлэнерго». Эта инициатива — не просто благотворительная акция, а яркий пример того, как искреннее участие может изменить мир к лучшему для тех, кто особенно нуждается в поддержке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Импульс к доброму делу дал Вячеслав Беловодов, заместитель начальника службы учета Щелковского филиала компании. Он предложил коллегам объединить усилия и направить помощь детям, проходящим реабилитацию.

Воспитанникам центра доставили новую удобную одежду, подобранную с учетом возрастных особенностей и сезона, прочную и комфортную обувь, а также красочные наборы для творчества и хобби.

По словам Вячеслава Беловодова, каждый подарок — это не просто первая необходимость, а прежде всего знак внимания, заботы и искренней веры в лучшее будущее воспитанников центра. Для детей, проходящих реабилитацию, такие знаки человеческого участия зачастую важнее материальных ценностей.

История этой помощи началась в 2023 году, когда Щелковский филиал «Мособлэнерго» впервые организовал отправку гуманитарной помощи социальным учреждениям новых регионов. Сегодня эта традиция продолжается и расширяется: к благотворительным инициативам присоединяются и другие филиалы компании.

