Партию гуманитарной помощи с мотоциклами и генераторами передали бойцам СВО из Подольска

Глава Подольска Григорий Артамонов передал участникам специальной военной операции партию гуманитарной помощь с различным оборудованием и транспортными средствами.

Так, бойцам передали дизельный и два инверторных генератора, портативную электростанцию, сварочный аппарат, лазерное МФУ, средства связи, прицелы, инструменты, мотоциклы.

«Приближаем нашу победу вместе с Ассоциацией участников СВО и ее руководителем Игорем Науменковым. Всегда готовы прийти на помощь», — отметил глава.

Он подчеркнул, что администрация округа всегда на связи с теми, кто помогает военнослужащим и отвозит гумпомощь в зону проведения СВО.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе в Центре «Витязь» открылись курсы операторов беспилотников.