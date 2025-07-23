Пассажирам Подмосковья напомнили правила перевозки спортинвентаря в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья могут перевозить спортивный инвентарь, включая скейтборды, самокаты, роликовые коньки, в автобусах АО «Мострансавто» бесплатно, если их параметры в сумме не превышают 120 см. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За провоз более крупных предметов придется заплатить, при этом их параметры в сумме не превышали 180 см. Провоз инвентаря и снаряжения в автобусах городских маршрутов будет стоить 63 рубля, в пригородных — в зависимости от удаленности поездки. Водитель может отказать пассажиру в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.