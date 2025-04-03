Пассажирам станции Подольск напомнили о правилах безопасности
Профилактический рейд прошел на станции Подольск
Фото: [t.me/podolskadm]
На железнодорожной станции Подольск прошел профилактический рейд. В его рамках пассажирам напомнили о правилах безопасности. Об этом рассказали в администрации округа.
В рейде участвовали сотрудники администрации, правоохранители, казаки, волонтеры, а также представитель Южного межмуниципального управления ГКО МО «Административно-пассажирская инспекция».
В ходе мероприятия пассажирам раздали более 100 информационных листовок. Также были проведены профилактические беседы с гражданами.
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