Пассажирам станции Подольск напомнили о правилах безопасности

На железнодорожной станции Подольск прошел профилактический рейд. В его рамках пассажирам напомнили о правилах безопасности. Об этом рассказали в администрации округа.

В рейде участвовали сотрудники администрации, правоохранители, казаки, волонтеры, а также представитель Южного межмуниципального управления ГКО МО «Административно-пассажирская инспекция».

В ходе мероприятия пассажирам раздали более 100 информационных листовок. Также были проведены профилактические беседы с гражданами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых пешеходных переходов через железную дорогу.