Пассажирам ЦППК начали сообщать о почетном статусе городов воинской славы Московской области

В поездах ЦППК начали объявлять города воинской славы Подмосковья. Проект реализует Общественная палата региона совместно с ЦППК, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Так, на Савеловском, Рижском и Белорусском направлениях МЖД в поездах, которые прибывают на станции «Дмитров», «Волоколамск» и «Можайск», помимо названия станции объявляют ее почетный статус города воинской славы.

Акция продлится до мая следующего года. Если проект получит положительный отклик со стороны пассажиров, его могут расширить.

