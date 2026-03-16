Пассажиры автобусов Мострансавто совершили более 2,1 млн поездок до аэропортов

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили более 2,1 млн поездок на маршрутах АО «Мострансавто», связывающих города региона с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, это на 6% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания обслуживает 16 маршрутов, обеспечивающих транспортную связь аэроузлов с различными городами региона. Чаще всего пассажиры оплачивают проезд на них с помощью банковский карт (более 930 тыс. трансакций). Наибольшей популярностью у пассажиров пользовался маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево», на котором было зарегистрировано более 560 тыс. трансакций.

В ведомстве напомнили, что жители могут бесплатно провозить в автобусах ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 см.

