Пассажиры «Мострансавто» с начала года более 17 млн раз оплатили проезд «Стрелкой»

С начала 2026 года пассажиры автобусов АО «Мострансавто» более 17,3 млн раз оплатили проезд «Стрелкой». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем в будние дни проездной используется для оплаты порядка 200 тыс. раз. Больше всего таких операций зафиксировали в автобусах МАП № 10 Королева, где «Стрелкой» оплатили 2,5 млн поездок. На втором месте МАП № 12 Ногинска, на третьем — МАП № 11 Балашиха (2,2 млн и 1,7 млн соответственно).

«Такие показатели подтверждают высокую активность пассажиров: карта регулярно используется для поездок на работу, учебу и по личным делам, став привычным элементом ежедневных маршрутов жителей Подмосковья», — отметили в министерстве.

