Пассажиры «Мострансавто» с начала года забыли в автобусах более 1,9 тыс. вещей

Пассажиры АО «Мострансавто» в декабре часто забывали в автобусах предметы, которые связаны с подготовкой к Новому году. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в число находок в последнем месяце 2025 года вошли набор елочных шаров с ручной росписью, кулинарная книга с рецептами праздничных блюд, а также варежки.

В целом с января этого года в автобусах предприятия пассажирами было оставлено свыше 1,9 тыс. предметов. Для поиска утерянных вещей пассажирам нужно зайти в раздел «Забытые вещи» на официальном портале перевозчика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что присоединился к новогодней акции «Елка желаний».