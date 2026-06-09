Пассажиры Мострансавто совершили около 100 млн поездок по социальным картам с начала года в Московской области

С начала года пассажиры автобусов Мострансавто воспользовались социальными картами почти для 100 млн поездок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Льготные поездки по социальным картам занимают весомую долю в общем пассажиропотоке перевозчика: на них приходится 46% всех зарегистрированных поездок. При этом распределение льготного трафика по филиалам заметно различается. Наибольший объем трансакций зафиксирован в МАП № 10 (город Королев) — здесь с начала года по социальным картам совершено свыше 13 млн поездок. На 2-м месте — МАП № 12 в Ногинске: пассажиры этого филиала выполнили более 11 млн льготных поездок. 3-ю позицию удерживает МАП № 11 в Балашихе, где число операций по соцкартам превысило 10 млн.

Отдельный интерес представляет популярность отдельных маршрутов среди пассажиров, пользующихся льготами. Безусловным лидером стал маршрут № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная»: на нем с начала года зарегистрировано свыше 809 тыс. поездок по социальным картам. В числе наиболее востребованных также маршрут № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» — по нему совершено более 744 тыс. трансакций. Еще один маршрут из топ‐3 — № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)»: здесь зафиксировано порядка 724 тыс. льготных операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития транспортной сферы в Подмосковье.