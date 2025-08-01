Пассажиры «Мострансавто» за месяц совершили более 40 млн поездок

В автобусах АО «Мострансавто» по итогам июля было совершено свыше 40 млн поездок. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Показатель за июль текущего года на 7,5% превысил результат за аналогичный период 2024-го.

Самым востребованным маршрутом стал №368, который следует от станции МЦД «Долгопрудная» до станции столичного метрополитена «Ховрино». В июле на нем было совершено более 340 тыс. поездок.

В большинстве случаев поездки в автобусах компании оплачивали социальными картами — в 18,5 млн случаев. Банковскими картами оплатили более 14 млн поездок. Транспортными — свыше 7,5 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте строительства тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща» до «Строгино».