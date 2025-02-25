Пассажиры Подмосковье совершили почти 20 тыс. поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто

С начала 2025 года пассажиры Подмосковья совершили более 19 тыс. поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на самом протяженном маршруте № 327к «Перхурово — м. Котельники» (МАП № 4 г. Раменское) зафиксировали более 3,8 тыс. поездок. Его длина составляет около 200 км. На самом коротком маршруте № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (МАП № 10 г. Королев) пассажиры совершили более 15,4 тыс. поездок, его протяженность в одну сторону составляет 2,5 км, в обратную — 3,2 км. Чаще всего проезд на них фиксировали социальными картами — почти 13 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.