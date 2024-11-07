Пассажиры Подмосковья оплатили проезд в автобусах Мострансавто банковскими картами более ста миллионов раз

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья оплатили проезд в автобусах АО «Мострансавто» банковскими картами более 131 миллиона раз, что на 26% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что данный показатель составляет более трети от общего количества оплат за проезд без учета социальных карт. Наиболее популярен такой способ оплаты на маршрутах МАП № 10 города Королев, МАП № 11 города Балашиха и МАП № 5 города Подольск. Отметим, что пассажиры также могут оплатить проезд социальными картами, транспортными картами «Стрелка» всех видов и картами «Тройка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.