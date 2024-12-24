Пассажиры Подмосковья оставили почти 3 тыс. вещей в автобусах Мострансавто с начала года

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры АО «Мострансавто» более 2,5 тыс. вещей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры в декабре забывали перчатки, шарфы и шапки, в числе самых необычных находок оказались елка и костюм Деда Мороза. Помимо этого, в автобусах находили транспортные, банковские и социальные карты, а также сотовые телефоны и кошельки. Напомним, что найти забытую вещь можно после заполнения электронной формы на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.