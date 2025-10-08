Пассажиры Подмосковья оставили в автобусах «Мострансавто» почти 2 тыс. вещей

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах АО «Мострансавто» более 1,5 тыс. личных вещей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В сентябре пассажиры чаще всего забывали транспортные и банковские карты, социальные карты, зонты. Среди необычных находок оказались компас, ведро с яблоками, скрипка в футляре, ленты для художественной гимнастики. Напомним, что для того, чтобы найти забытую вещь, нужно заполнить форму на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.