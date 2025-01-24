Пассажиры Подмосковья скачали расписание автобусов в рамках проекта «Скачай, не срывай» более 1 млн раз

Жители и гости Подмосковья скачали расписание движения автобусов АО «Мострансавто» в рамках проекта «Скачай, не срывай» с момента запуска акции в 2023 году около 1,6 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сделать это можно на сайте компании в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Для этого нужно ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку и нажать на значок с изображением стрелки. Там же пассажиры смогут узнать, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.