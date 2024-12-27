Пассажиры Подмосковья совершили более 200 млн поездок на такси с начала года

С начала 2024 года пассажиры Подмосковья совершили более 200 млн поездок на такси, что более чем на 9% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день в перевозках пассажиров Подмосковья задействовано порядка 118 тыс. автомобилей такси. Из них более 98% — машины экологического класса не ниже ЕВРО-5. Московская область — один из первых регионов, кто ввел такое требование к автомобилям такси», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, каждый день на линии работают более 65 тыс. автомобилей такси, в сутки перевозят примерно 1,3 млн человек. Наибольшее число поездок пассажиры совершили в Красногорске, Одинцово, Химках, Люберцах и Домодедово.

В ведомстве отметили, что в Подмосковье регулярно работают над повышением качества предоставляемых услуг и уровня безопасности пассажиров. Так, например, с сентября 2024 года в регионе начали проводить добровольную аттестацию на знание правил работы в такси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.