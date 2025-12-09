Пассажиры в Подмосковье совершили более 40 млн оплат «Тройкой» в автобусах Мострансавто

С начала 2025 года пассажиры АО «Мострансавто» оплатили проезд транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек») более 40,5 млн раз, что на 20% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем в будние дни по этим картам жители и гости региона совершают свыше 110 тыс. поездок. Чаще всего ею пользуются пассажиры МАП № 11 г. Балашиха, МАП № 1 г. Люберцы и МАП № 9 г. Долгопрудный. Напомним, что оплатить проезд в автобусах компании также можно с помощью банковских карт, транспортной карты «Стрелка» или социальных карт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.