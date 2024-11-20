Пассажиры Подмосковья совершили более двухсот миллионов поездок в автобусах Мострансавто по социальным картам

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 202 миллионов поездок в автобусах АО «Мострансавто» по социальным картам жителям Московской области и москвича. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 11,2% больше, чем в прошлом году. В среднем в ноябре пассажиры совершают по социальным картам 614 тысяч поездок. Наибольшее число льготных операций провели на маршрутах МАП № 10 города Королев, МАП № 12 города Ногинск и МАП № 8 города Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.