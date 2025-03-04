Пассажиры Подмосковья совершили почти 11 млн поездок по «Стрелке» в автобусах Мострансавто

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили почти 11 млн поездок по транспортным картам «Стрелка» в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на долю этих карт пришлось 35% от всех платных поездок (без учета социальных карт). Чаще всего ими оплачивали проезд на маршрутах МАП № 10 г. Королев, МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 8 г. Химки.

Напомним, что «Стрелка» позволяет пассажирам экономить на поездках. Так, после каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, с 51-й она составляет 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.