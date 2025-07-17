Пассажиры Подмосковья совершили почти 300 тыс. поездок по сезонным автобусным маршрутам «Мострансавто»

С начала дачного сезона в апреле 2025 года жители и гости Подмосковья совершили около 270 тыс. поездок на автобусных маршрутах, следующих к дачам, загородным участкам и СНТ, в регионе запустили 35 таких сезонных маршрутов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В числе самых востребованных маршрутов у пассажиров оказались № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», № 10 «Автостанция — Юбилейное» и № 21 «Раменское (3-й квартал) — ст. Бронницы — Пласкинино (Сады)». Чаще всего они оплачивали проезд с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича — более 197 тыс. раз. В ведомстве уточнили, что воспользоваться «дачными» маршрутами пассажиры могут до октября-ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.