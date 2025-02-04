Пассажиры Подмосковья совершили почти 40 млн поездок в автобусах Мострансавто в январе

С начала 2025 года в автобусах АО «Мострансавто» совершили более 39 млн поездок, что на 11% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры совершали поездки по социальным картам — около 18,5 млн операций. Еще более 12 млн трансакций зафиксировали по банковским картам, более 8 млн раз — с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка». В тройку самых популярных маршрутов вошли МАП № 10 города Королев, МАП № 11 города Балашиха и МАП № 12 города Ногинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.