Пассажиры Подмосковья совершили почти 550 тыс. поездок на дачных маршрутах Мострансавто

С начала апреля пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 535 тыс. поездок на сезонных маршрутах, ведущих к дачным и садовым товариществам Подмосковья, перевозки организованы по 31 сезонному маршруту, на 16 маршрутах было увеличено количество автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего поездки на них фиксировали с помощью социальных карт - более 350 тыс. раз. Кроме того, более 109 тыс. поездок оплатили банковскими картами, более 75 тыс. - транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

Среди самых востребованных оказались маршруты № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка», № 27 «Егорьевск – Кочема» и № 26 «Орехово-Зуево – Дрезна».

В ведомстве уточнили, что на сезонных маршрутах курсируют автобусы малого, среднего и большого класса, они ездят ежедневно от автовокзалов и железнодорожных станций региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.