Пассажиры Подмосковья совершили почти 700 тыс. поездок на автобусах Мострансавто, следующих к аэропортам

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья более 670 тыс. поездок на маршрутах АО «Мострансавто», следующих до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 11% больше показателей прошлого года. Компания обслуживает 16 таких маршрутов, самым популярным оказался № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево». Чаще всего проезд оплачивали банковскими картами — более 293 тыс. раз. Еще более 260 тыс. трансакций зафиксировали социальными картами, 120 тыс. — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.