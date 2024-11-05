Пассажиры Подмосковья совершили почти два миллиона поездок в автобусах Мострансавто за выходные

За минувшие выходные пассажиры Подмосковье совершили в автобусах АО «Мострансавто» 1,8 миллиона поездок, при этом в День народного единства было зафиксировано свыше 880 тысяч операций. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Большинство поездок в эти дни фиксировались с помощью социальных карт — около 884 тысяч. В числе наиболее востребованных маршрутов оказались МАП № 10 города Королев, МАП № 12 города Ногинск и МАП № 5 города Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.