Пассажиры Подмосковья совершили почти двести миллионов поездок по социальным картам в автобусах Мострансавто

В начала 2024 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили почти 180 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт, что на 16,8% больше показателей прошлого года. об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В сентябре в среднем жители и гости региона фиксировали проезд таким способом более 690 тысяч раз ежедневно. Чаще всего их использовали пассажиры МАП № 10 города Королев, МАП № 12 города Ногинск и МАП № 8 города Химки. Самым востребованными маршрутами с начала года стал № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.