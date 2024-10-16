Пассажиры Подмосковья совершили почти шестьсот тысяч поездок на сезонных автобусных маршрутах Мострансавто

С начала апреля пассажиры АО «Мострансавто» совершили порядка 580 тысяч поездок на автобусных маршрутах, ведущих к дачам, загородным участкам и СНТ. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Такие сезонные маршруты в этом году работают в 23 городских округах. В число наиболее востребованных вошли № 10 «Автостанция — Юбилейное», № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» и № 30 «Электрогорск — Алексеево». Большинство маршрутов работают с пятницы по воскресенье, они завершат свою работу в начале ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.