Пассажиры Подмосковья совершили свыше ста тысяч поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто

С начала 2024 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 120 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах компании. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что самым протяженным является маршрут № 327к «Перхурово — м. Котельники», который обслуживает МАП № 4 города Раменское. Его длина составляет около 200 километров, время в пути — занимает 3 часа 45 минут. За девять месяцев этого пассажиры совершили на нем более 28 тысяч поездок. На самом коротком маршруте № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (МАП № 10 города Королев) было совершено более 91 тысячи поездок. Его протяженность в одну сторону составляет всего 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. Чаще всего проезд на них фиксировали с помощью социальных карт — более 74 тысяч раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.