Пассажиры Подмосковья воспользовались сервисом «Скачай, не срывай» более миллиона раз

Жители и гости Подмосковья скачали расписания движения автобусов с сайта АО «Мострансавто» более 1,4 миллиона раз, это возможно благодаря проекту «Скачай, не срывай». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы скачать расписание, нужно зайти на сайт компании и перейти в раздел «Маршруты и расписания»/«Расписание». После этого пассажиры смогут скачать нужное расписание на телефон или распечатать. Они получат не только график движения транспорта, но и смогу узнать, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.