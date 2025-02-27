Пассажиры совершили более 1 млн поездок на автобусах Мострансавто с баннером «Зима в Подмосковье»

С начала зимы пассажиры совершили более 1 млн поездок на автобусах АО «Мострансавто» с баннером «Зима в Подмосковье», всего в рамках проекта Правительства Московской области в регионе курсируют 60 таких транспортных средств. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего оплату на таких автобусах проводили с помощью социальных карт — более 452 тыс. операций. На банковские карты пришлось свыше 420 тыс. операций, на транспортные карты «Стрелка» всех видов — более 79 тыс. поездок, на «Тройку» — порядка 94 тыс.

Напомним, что проект «Зима в Подмосковье» знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.