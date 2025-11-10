Пассажиры совершили более 543 тыс. поездок на сезонных маршрутах «Мострансавто»

Пассажиры совершили более 543 тыс. поездок на сезонных маршрутах АО «Мострансавто». Итоги их работы подвели в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сезонные «дачные» маршруты работали с апреля. В этом году их было 35. На таких автобусах можно было доехать до СНТ и дач. В целом пассажиры совершили более 543 тыс. таких поездок, что на 13% превышает показатель прошлого года.

Больше всего поездок было совершено на маршруте № 10 от автостанции до Юбилейного — более 85 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о передаче предприятию АО «Мострансавто» новых автобусов.