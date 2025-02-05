Пассажиры совершили более 660 тыс. поездок в автобусах Мострансавто с баннером «Зима в Подмосковье»

Пассажиры Подмосковья совершили более 660 тыс. поездок на 60 автобусах АО «Мострансавто», брендированных в рамках проекта Правительства Московской области «Зима в Подмосковье», они курсируют с середины декабря 2024 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что этот показатель в два раза превышает прошлогодний. Более 340 тыс. операций в этих автобусах провели с помощью социальных карт, 220 тыс. — банковских карт, почти 95 тыс. — транспортных карт «Стрелка» всех видов и «Тройка».

Туристический проект «Зима в Подмосковье» направлен на то, чтобы жители и гости региона могли познакомиться с достопримечательностями и интересными площадками для зимнего отдыха в городах Подмосковья. В рамках него автобусы украсили тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.