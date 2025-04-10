Пассажиры совершили почти 50 млн поездок на такси в Подмосковье

В Подмосковье по итогам I квартала 2025 года пассажиры совершили более 48,7 млн поездок на такси, что более чем на 6% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ежедневно на линию выезжали более 65 тыс. автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тыс. раз в день — это примерно 1,3 млн человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число поездок зафиксировали в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове, средний чек за поездку составил около 470 рублей.

В общей сложности в регионе зарегистрировано более 118 тыс. автомобилей такси и более 32,5 тыс. перевозчиков, при этом более 98% машин — с экологическим классом не ниже ЕВРО-5. В такси работают только квалифицированные водители со всеми необходимыми разрешениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.