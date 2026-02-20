Пассажиры ЦППК в Москве и Подмосковье оформили 65 тыс. карт провожающего в 2025 году

По итогам 2025 года пассажиры ЦППК воспользовались услугой «Карта провожающего» 64,8 тыс. раз, она позволяет бесплатно пройти на станцию и выйти с платформы в течение 30 минут, чтобы встретить или проводить близких. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

В сообщении уточнили, что около трети карт оформили в летнем сезоне, чаще всего – в июле и августе. Наиболее востребована услуга была на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях. В этом году жители оформили уже почти 6,3 тыс. карт провожающего, эта возможность есть в кассах на восьми вокзалах Москвы и 166 пригородных станциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.