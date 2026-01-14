Пассажиры в Подмосковье совершили более 26 млн поездок в общественном транспорте за новогодние праздники

В период новогодних праздников, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, жители и гости Подмосковья совершили более 26,2 млн поездок в общественном транспорте, свыше 16 млн пришлось на региональные автобусы, остальные — на автобусы АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее интенсивный пассажиропоток зафиксировали 10 января, в этот день было совершено более 1,6 млн поездок. Самым востребованным маршрутом стал № 367 «Володарского — Москва (м. Домодедовская)». Чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича, на них пришлось 43% от общего количества поездок.

В ведомстве добавили, что в электропоездах ЦППК и МТППК за праздники совершили более 10,1 млн поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.