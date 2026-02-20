Патриарх Кирилл поприветствовал участников Кубка святого равноапостольного Николая Японского

Участников приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что фестиваль вносит весомый вклад в укрепление духовных и культурных связей между людьми.

«В нынешнем году исполняется 190 лет со дня рождения святителя Николая, просветителя Японии, имя которого было дано настоящему мероприятию. Этот удивительный подвижник, ставший апостолом Страны восходящего солнца, явил миру образец той внутренней силы духа, которая соединяет в себе крепкую веру в Бога, глубокое уважение к чужой культуре и жертвенное служение ближним», – сказал он.

В основной программе мероприятия турниры по спортивным и служебным единоборствам и боевым искусствам. Соревнования будут проходить 21-24 февраля в Мытищах. За победу поборются более 5 тыс. человек из 60 регионов РФ и и 12 зарубежных стран.

«Кубок Николая Японского объединяет массовый и профессиональный спорт. Более 5 тыс. участников. Здесь и дети из воскресных школ, и дети с безграничными, как мы говорим, возможностями — особенные спортсмены», – отметил глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового ФОКа с бассейном в Лобне.