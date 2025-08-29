Патриотическая встреча, посвященная Дню военного медика, прошла в Химках

В Химках в лицее № 10 прошла патриотическая встреча, посвященная Дню военного медика. В мероприятии приняли участие педагоги, ветеран боевых действий Аркадий Газарян и депутат Надежда Смирнова.

До этого военных медиков поздравил и поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках мероприятия в Химках Аркадий Газарян отметил важность заботы о бойцах на фронте и рассказал о поддержке с тыла, благодаря которой бойцы могут успешно выполнять свои задачи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с участниками Всероссийского форума волонтеров-медиков.