Патриотический конкурс красоты «Краса Подолья» пройдет в Подольске 25 апреля. О программе мероприятия рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Так, зрителей ждет модный показ коллекции «Связь поколений» от подольского дизайнера Натальи Советской. Также состоится концерт с участием Антона Зацепина, Анны Марти и лучших танцевальных коллективов Подольска.

В рамках конкурса определят победительниц в трех номинациях: «Мисс Краса Подолья», «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Домашний очаг». Подробная информация о мероприятии представлена на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабных культурных мероприятиях региона. Это четыре выставки, которые были открыты в «Новом Иерусалиме», Серпуховском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике.