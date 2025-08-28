Патриотическое мероприятие в честь военных медиков провели в Химках

В Химках на территории сквера Марии Рубцовой в рамках Дня военного медика провели патриотическое мероприятие. Жителям рассказали об истории праздника, о подвигах медиков в вооруженных силах страны.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков.

Также жители Химок узнали и о возникновении памятника «Подвиг милосердия». Моделью при создании образа медсестры стала химчанка Мария Семикова, которая прошла войну от первого до последнего дня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил Героя России Людмилу Болилую и поздравил военных медиков с профессиональным праздником.