Пациента с гигантской опухолью на губе спасли в онкодиспансере Подмосковья

Специалисты Московского областного онкодиспансера спасли мужчину с огромной опухолью на нижней губе. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 64 лет. Мужчина жаловался на образование, которое занимало всю его нижнюю губу. Пациент рассказал, что на протяжении года пытался вылечиться народными средствами, а когда из-за опухоли ему стало трудно разговаривать и есть, обратился за медицинской помощью.

В ходе обследования врачи диагностировали у жителя рак красной каймы нижней губы и направили его на операцию. В ходе хирургического вмешательства требовалось не только удалить образование, но и сохранить функции лица пациента.

Врачи удалили опухоль и провели реконструкцию пораженной области. Были использованы методики, минимизирующие травматизацию тканей. Операция прошла успешно, и спустя несколько недель мужчина вернулся к привычной жизни. Сейчас он продолжает наблюдаться у онколога.

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