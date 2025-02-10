Пациенткам женских консультаций МОЦОМД стали оказывать юридическую помощь

Юридическую помощь стали предоставлять пациенткам в женских консультациях МОЦОМД. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Для вас, наших дорогих женщин, организованы встречи с юристами по вопросам получения социальной поддержки как во время беременности, так и в послеродовом периоде», - рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии МОЦОМД Светлана Блейк.

Проконсультироваться с юристом можно в женских консультациях №1 и №2. Сделать это могут женщины, которые состоят на учете в учреждениях. В первой консультации прием юристов ведется по средам с 9:00 до 11:00 в кабинете №5, во второй — по четвергам с 9:00 до 11:00 в кабинете №28

Юристы расскажут о доступных выплатах и пособиях, объяснят, как получить маткапитал, помогут оформить документы на новорожденных детей.

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