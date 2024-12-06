Пациентку с разрушенным из-за гноя черепом спасли в Подмосковье

Врачи выяснили, что накануне пациентка жаловалась на тошноту и заторможенность речи. Они выявили у нее гнойный отит, который стал причиной абсцесса и разрушения кости черепа за правым ухом. Кроме того, у нее произошло воспаление оболочки головного мозга.

«Мы экстренно провели малотравматичную операцию, в ходе которой откачали 30 миллилитров гнойной жидкости. В результате устранили воспалительные очаги в области среднего уха и головного мозга. Операция прошла успешно», — рассказал врач-нейрохирург регионального сосудистого центра Сардорбек Сабиров.

По его словам, речь у пациентки восстановилась, после этого она прошла лечение, чтобы избежать рецидива и осложнений. Пациентка рассказала, что почти год у нее снижался слух и наблюдались выделения из ушной раковины, однако, она не обращалась за медпомощью. Теперь женщину выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.