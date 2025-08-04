Павильон Подмосковья снова признан лучшим на фестивале «Таврида.АРТ»

Павильон Подмосковья был признан победителем в номинации «Творчество без границ» по итогам работы творческого пространства «Арт.ЭКСПО» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году наша делегация, как и всегда, показала себя ярко и многогранно: от серьезных мастер-классов по тактической медицине до потрясающих творческих выступлений на сцене «Арт.ЭКСПО». Особенно ценно, что ребята не просто участвовали, а создавали свои творческие проекты. Мы видим, как растет уровень подготовки наших участников, как крепнет их уверенность в своих силах», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Почетными гостями павильона стали первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, президент Республики Абхазия Бадра Гунба и руководитель Ассоциации волонтерских центров «Добро.РФ» Артем Метелев.

Особенно запоминающимся стал День ВДВ, когда возле подмосковного павильона развернулась масштабная тематическая выставка современного российского вооружения. Военных, посетивших выставку, угощали мороженым и лимонадом. В целом за все время работы фестиваля гостям павильона Подмосковья раздали 10 тыс. порций мороженого и 3 тыс. стаканов лимонада.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

Участники делегации Подмосковья принимали активное участие во всех мероприятиях фестиваля: посещали лекции, осваивали новые техники на творческих мастер-классах, участвовали в дискуссиях, пробовали свои силы в создании театральных постановок. Одна из представительниц Подмосковья Евгения Апаткина (Электросталь) встретилась с Героем России, руководителем «Движения Первых» Артуром Орловым. Он передал региону привет и теплые пожелания.

В рамках концепта «Мерч.Универмаг» Подмосковье представило эксклюзивную коллекцию атрибутики флагманских проектов региона для молодежи. Это форум «МЫ — РОССИЯ», фестиваль кино «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ», движение «Волонтеры Подмосковья».

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

Гостей особенно привлекли мастер-классы по тактической медицине. Их на протяжении всех трех дней фестиваля проводил инструктор Учебного центра тактической медицины Артем Катулина. На занятиях использовались турникеты, сделанные в Подмосковье. Эти жизненно важные изделия производит лауреат премии губернатора «Мы рядом.Доброе дело» Александр Боцвин. Он отправил на СВО уже более 1 тыс. изделий. К занятиям присоединился участник СВО, боец 56-го полка ВДВ с позывным «Демон», кавалер трех орденов Мужества.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

На сцене «Арт.ЭКСПО» Подмосковье представило насыщенную часовую программу. К примеру, выпускница школы Народной артистки России Ларисы Долиной Айка из Химок зарядила гостей зажигательными песнями в стиле r&b. Артистка из Домодедово KLEO представила микс электроники и этнических мотивов «славянский футуризм».

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с праздником 45-ю бригаду спецназа ВДВ и вручил военным награды.